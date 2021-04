Quermesse em drive-thru, novena com vários padres na programação da Festa de São José 2021

A festa em louvor ao Santo padroeiro das famílias começa no próximo sábado, dia 1º de maio, e segue até o domingo da semana seguinte, dia 09 de maio, na Paróquia de São José. Na programação missa diariamente, quermesse nos finais de semana, e um sábado de feriado com muitas ações, adotando todos os protocolos sanitários impostos pela pandemia da Covid-19. “São José, advogado do gênero humano em todas as suas misérias” é o tema da edição 2021, ano em que a Igreja Católica celebra o ano de São José.

O pároco Ernani da Silveira e a equipe de festeiros, aguardam toda a comunidade araxaense. “Ciente à realidade presente, espero que a festa possa atingir e mobilizar toda comunidade esse é o primeiro intuito. E em segundo lugar termos um resultado financeiro positivo para que possamos terminar as obras de nossa matriz”, conta o padre.

Prêmios em dinheiro no Show de Prêmios a Paróquia de São José, as cartelas no valor de R$ 10 estão sendo vendidas pelos festeiros, e na Secretaria Paroquial na rua Lázaro Vaz de São Paulo, ao lado da Igreja Matriz de São José, terão os prêmios: 1º lugar R$ 1.000,00; em 2º o valor de R$ 1.500,00; em 3º super prêmio de R$ 3.000,00. O sorteio será pela página da Paróquia no Facebook/psjaraxa às 15 horas do sábado (1º/05). Ainda no 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, missa às 09h, carreata pelas ruas do bairro Urciano Lemos após a celebração, e um delicioso almoço. Entre 12h às 14h será entregue no sistema retirada no balcão o marmitex com arroz branco, frango assado, macarronada e batata souté. A entrega das marmitas é um local amplo e de fácil acesso, na avenida José Alberto Fontes, número 100, bairro Urciano Lemos, antiga Igreja de São José. Os ingressos custam R$ 15,00, você pode adquirir com os festeiros ou na Secretaria Paroquial com a Cida.

Missas

Desde o início da pandemia a Paróquia São José adotou uma série de medidas para evitar a disseminação do coronavírus. As janelas e portas ficam abertas durante toda a celebração para circulação de ar. Nas entradas há dispenser com álcool gel, medição da temperatura na principal, e uma recepção com a higienização das mãos com álcool líquido. No primeiro dia da Festa em Louvor à São José haverá duas Missas, às 09h e às 19h. Nos domingos (02 e 09 de maio) o cronograma de celebrações é mantido, 08h e 19h, no decorrer da semana Missas às 19h, cada dia com um celebrante convidado.

Quermesse

Dias 01, 02, 07, 08, 09 e 10 de maio após as celebrações, quermesse com sabores de pastel de carne ou queijo, o tradicional caldo (feijão ou frango), cachorro quente completinho, churrasco de várias opções, e bebidas para todos os gostos. Tem ainda um cardápio especial: 01/05 (feriado) almoço de 12h às 14h; 07/05 pizzas pré-assada com a deliciosa massa da Pizzaria do Dezoito (sabores: Frango com Catupiry, Presunto e Muçarela, Queijo com Palmito); sábado, 08/05, mesa de boteco – bolinho de arroz, mandioca, calabresa acebolada e torresmo (serve 02 pessoas). Encerrando, dia 09/05 o horário do almoço no dia das Mães terá Frango Assado e porção de feijão tropeiro.

Sistema Drive-Thru

A parte social será toda pelo sistema drive-thu. As refeições serão feitas por parte da equipe de festeiros no salão amplo de festas pertencente à Paróquia, ao lado da Matriz de São José, e entregues no entorno da Igreja Matriz de São José, onde estará a outra equipe de festeiros organizando as vendas e entregando os pedidos.