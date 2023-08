Raphael Rios assume primeira suplência de sua federação para deputado federal

O vereador Raphael Rios assumiu a primeira suplência de deputado federal de sua federação. O atual primeiro suplente, ex-deputado Eduardo Barbosa, faleceu nesta madrugada (23), aos 64 anos, em Brasília. Eduardo Barbosa exerceu sete mandatos na Câmara dos Deputados (de 1995 a 2023), também foi ouvidor-geral da Casa e vice-líder do PSDB por vários anos. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês para a realização de uma cirurgia cardíaca.

Raphael Rios obteve 31.208 mil votos nas últimas eleições. Com a votação dentro da federação PSDB/Cidadania, o araxaense havia ficado com segundo suplente. O falecimento de Eduardo Barbosa coloca Raphael Rios como primeiro suplente. Qualquer alteração dentro do quadro partidário pode fazer com que o vereador assuma uma cadeira na Câmara dos Deputados Federais.