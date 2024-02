Raphael Rios cobra data para entrega das casas do Jardim Esplêndido

Lançado em 2015 com a promessa da casa própria em meados de 2018, o Loteamento Jardim Esplêndido ainda é o sonho que não se concretizou para os 299 mutuários que adquiriram os lotes. Envolvido com a causa, o vereador Raphael Rios oficiou os gestores da Caixa Econômica Federal e da Construtora Marca Registrada e voltou a cobrar uma data para a entrega das residências.

O assunto foi o principal tema durante o uso da Tribuna na tarde desta quinta-feira (15). No ofício, Raphael cobra informações atualizadas referentes à data prevista de conclusão e entrega das 299 unidades habitacionais, além de outras informações pertinentes aos mutuários. Raphael ressaltou ainda a importância da entrega dessa obra, considerando o atraso de mais de cinco anos de sua conclusão.

Raphael Rios cobra e acompanha ações sobre o Jardim Esplêndido há mais de quatro anos. O vereador atuou com pedidos para a seguradora responsável, retomada das obras, audiências públicas e audiência judicial, solicitação de indenizações para as obras de esgotamento sanitário, entre outras liberações.

Ele citou que tem em mãos um relatório da Marca Registrada encaminhado ao Ministério Público. O documento técnico apresenta informações sobre a fase final das obras, mas não consta prazos para a entrega.

“Estou em mãos com o relatório que a Construtora Marca Registrada encaminhou ao Ministério Público em janeiro desse ano com informações importantes, mas estou encaminhando um ofício com pedido de informação para a Caixa Econômica Federal e para a Construtora Marca Registrada. Em defesa dos mutuários, queremos saber qual o prazo da entrega das chaves? Não dá para deixar essas 299 famílias sem essa informação. Toda semana eu recebo essa pergunta, mas a resposta precisa ser oficial. São pessoas que estão morando de aluguel, que querem comprar ou vender móveis, que estão planejando melhorias na casa… Enfim, sem prazo não é possível uma mínima organização”, questionou.