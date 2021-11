Raphael Rios homenageia educadora Leda Amorim com Medalha Leonilda Montandon

Mulher referência no que faz, com um trabalho que reflete em benefícios para a comunidade, assim é Leda Maria Amorim dos Santos. Ela foi homenageada com a Medalha Leonilda Montandon em 2021, indicada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios.

Leda Maria Amorim Santos é pedagoga e coordena o projeto AABB comunidade que é desenvolvido com 125 crianças carentes em Araxá. O projeto conta com aulas de natação, vôlei, artes plásticas, artes cênicas, aulas de música, entre outras. Leda é referência para esses jovens, considerada por muitos, membro de suas famílias, a quem auxilia, inclusive, fora do projeto.

Leda recebeu a homenagem com muita emoção e destaca que as pessoas que trabalham pelo bem coletivo, quando são reconhecidas, sentem uma grande motivação para continuar. “É um incentivo para a gente continuar e não parar. É a prova de que, o que estamos fazendo, é maravilhoso e gratificante”, afirma.