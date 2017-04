Raphael Rios pede melhorias para a Biblioteca Pública Municipal de Araxá

O vereador Raphael Rios reivindica melhorias estruturais e operacionais para a Biblioteca Pública Municipal de Araxá, abrigada no histórico prédio que também compõe o Cine Teatro Brasil e a Academia Araxaense de Letras. Durante uso da tribuna na Reunião Ordinária desta terça-feira (25), Raphael destacou recente visita feita ao local, onde constatou problemas.

Telhado e forro danificados, lâmpadas queimadas, infiltrações que inclusive estragaram livros, computadores ultrapassados, impressora de braille sem manutenção, acervo desatualizado, estantes protegidas com lonas para que livros não sejam atingidos por goteiras e falta de acessibilidade estão entre os problemas identificados.

O vereador apresentou indicações à Prefeitura de Araxá solicitando estudo para reforma paliativa enquanto a Codemig não assume a revitalização geral do prédio. Também pediu estudo para elaboração de orçamento próprio para aquisição de livros e demais necessidades, novos computadores e conserto da impressora de Braille.

“Nossa biblioteca não merece estar nessa situação. É um espaço destinado para o conhecimento, para a leitura, são mais de 20 mil atendimentos por ano por uma equipe dedicada” disse.

Impedimento de estacionamento no pátio da Matriz

Raphael Rios também destacou o fechamento do estacionamento irregular de veículos no pátio da Igreja Matriz de São Domingos. Tanto a igreja quanto o seu entorno (pátio, calçadas, paisagismo e praça Padre Emílio Carlos Philippini) são tombados pelo Patrimônio Histórico Municipal.

O vereador contestou há duas semanas na tribuna o uso indevido do espaço como estacionamento e até para comércio a céu aberto, reiterando a importância da ação conjunta da direção da Matriz, Poderes Executivos e Legislativo, pais e paroquianos.

Moção 60 anos do Jornal Correio de Araxá

O vereador apresentou ainda uma Moção de Congratulação e Reconhecimento ao Jornal Correio de Araxá pela comemoração dos seus 60 anos de atividades, que será celebrado no dia 12 de maio. Em 1957, assumindo uma postura visionária e democrática, com a missão de informar a comunidade araxaense, Atanagildo Côrtes e Joaquim Evandinack Porfírio de Azevedo, lançavam a 1ª edição do Jornal Correio de Araxá.

“Em 2017, o Correio comemora 60 anos de circulação semanal em Araxá e merece nosso reconhecimento por sua trajetória reportar os fatos de nossa cidade”, destaca Raphael.

Apoio Circuito da Canastra

Raphael também comentou da sua recente participação em um jantar realizado pelo Circuito da Canastra, com o objetivo de arrecadar recursos visando sanar pendências da associação. O vereador apoia as ações do Circuito da Canastra e cobrou, na tribuna, mais envolvimento do trade turístico e demais autoridades nesse tipo de ação.

Demais ações

– Implantação de sistema de iluminação em LED na Avenida “Ecológica” Pedro Honorato Silva.

– Destacou o Dia do Contador, comemorado em 25 de abril, cumprimentando os profissionais dessa área que atuam em Araxá.