Raphael Rios pede preservação do entorno da Igreja Matriz de São Domingos

A preocupação com o patrimônio histórico de Araxá foi um dos temas destacados pelo vereador Raphael Rios (Solidariedade) durante seu pronunciamento na Reunião Ordinária desta terça-feira (11).

O pátio frontal da Igreja Matriz de São Domingos vem sendo utilizado como estacionamento de veículos. Tanto o pátio frontal, quanto as calçadas laterais, a praça ao fundo e a própria igreja são patrimônios tombados, conforme documentação cedida pela Fundação Cultural Calmon Barreto. A igreja e o entorno foram revitalizados em 2012 com um investimento de R$ 2 milhões.

As placas que proibiam o estacionamento foram furtadas, de acordo com a Assessoria de Trânsito (Asttran), e a direção da igreja reclama dos transtornos causados pelos veículos, comprometendo pedestres e atividades esporádicas da paróquia. Mesmo sem a sinalização, quem estaciona no local pode ser multado. Além disso, o pátio também está sendo utilizado para comércio ilegal.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas respondeu ao vereador que o espaço pode ser cercado e receber uma praça. A obra está em fase de licitação e prevista para ser entregue ainda este ano.

Enquanto a obra não é realizada, Raphael Rios apresentou duas indicações cobrando providências. Ao Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), foi solicitada fiscalização no pátio e demais pontos do entorno da Matriz para coibir o comércio a céu aberto.

E à Asttran, para que o espaço seja fiscalizado, impedido a parada ou estacionamento em toda sua extensão.

Reunião com moradores do Jardim Bela Vista

Outro destaque apresentado pelo vereador Raphael Rios foi sobre uma recente reunião com moradores do Jardim Bela Vista, que também contou com a participação da vereadora Fernanda Castelha. Várias reivindicações foram apresentadas, encaminhadas por Raphael com um pacote de indicações à Prefeitura de Araxá.

– Destinação de varredores de rua para limpeza de vias públicas

– Instalação de placas denominativas de vias públicas

– Parceria com a Casa do Pequeno Jardineiro junto com moradores para revitalização e arborização da Praça Leandro Rodrigo da Silva

– Sinalização horizontal pelo bairro, especialmente no cruzamento entre as ruas Antônio Vieira Dorneles e Honório de Paiva Abreu

– Melhorias na iluminação e instalação de aparelhos de ginástica na Praça Leandro Rodrigo da Silva

– Identificação de proprietário do último terreno da rua Domingos Félix Gondin que está abandonado, com mato alto e utilizado como depósito de lixo, para que o responsável seja notificado.

Resposta a demandas de servidores da Educação

Raphael Rios também fez leitura de resposta da Secretaria de Educação referente a uma indicação sua solicitando aplicação do plano de carreira, revisão de carga horária, revisão de vencimentos, eleição de cargo de diretor escolar e viabilidade econômica para recomposição salarial de secretários escolares.

Em relação a esses pleitos, a Secretaria de Educação informou que “após estudo e revisão dos documentos e legislações municipais e federais, que regem atualmente a Educação, e que exigem análise criteriosa, é que teremos condições de nos posicionar, emitindo com clareza uma resposta”.

A Secretaria de Educação disse ainda que “a Administração Municipal está atenta às solicitações dos servidores da Educação, porém, considerando a multiplicidade de dimensões e questões que envolvem todas elas, é preciso sistematizar ações, que nem sempre podem ser executadas a curto prazo, uma vez que não podemos ignorar o cenário sociopolítico e econômico que estamos vivenciando”.

Moção de Congratulação e Reconhecimento

– À fisiculturista Soraia Ribeiro, que participou no início do mês de abril do 17º Campeonato de Fisiculturismo IFBB, em Belo Horizonte, estreando na categoria Bikini. Soraia, que é atleta e graduanda em Educação Física, conquistou o Top 2 da competição.

Destaque Grupo Zema

O vereador fez ainda leitura de uma carta encaminhada aos vereadores pelo CEO do Grupo Zema, Cézar Donizete Chaves, destacando Moção de Congratulação e Reconhecimento recebida por iniciativa do vereador Raphael Rios, relatando da sua trajetória de 40 anos na empresa até chegar ao cargo máximo.

Demais indicações

– Secretaria de Serviços Urbanos – Recapeamento da rua Alexandre Dumont, no bairro Santa Luzia.

– Secretaria de Serviços Urbanos – Recapeamento da rua Funcionário João Rosa, na Vila Jardim.

– Secretaria de Ação e Promoção Social – Viabilidade para auxiliar as famílias do projeto social “Mãos na Massa” com melhorias gerais em seus imóveis que apresentam problemas estruturais.