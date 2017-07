Raphael Rios promove amplo debate sobre atendimento a crianças e adolescentes em Araxá

A Câmara Municipal promoveu, nesta quarta-feira (19), Fórum Comunitário para debater a situação do Conselho Tutelar e propostas de políticas públicas para a criança e o adolescente, especialmente em situação de risco em Araxá.

Proposto pelo vereador Raphael Rios e presidido pelo vereador Bosco Júnior, o Fórum também contou com a participação dos vereadores Robson Magela, Fárley Cabeleireiro, Fernanda Castelha e José Valdez (Ceará), além de representantes da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, Ministério Público, Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA), Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Polícia Militar e Polícia Civil.

A coordenadora do Conselho Tutelar, Doriane Alves Ribeiro, ressaltou a atenção que a entidade tem dado às escolas, em um trabalho mais próximo aos pais e em busca de firmar parcerias para a redução do envolvimento de crianças e adolescentes a violência.

A promotora de Justiça curadora da Infância e Juventude, Mara Lúcia Silva Dourado, destacou a busca do Conselho Tutelar em cumprir o seu papel, porém, a demanda não para de crescer.

Ela salientou que é extremamente importante que todos os agentes conheçam seus papéis dentro da rede de atendimento, garantindo assim que o menor e sua família serão assistidos, recebendo a devida atenção em busca da resolução dos casos.

Mara elencou ainda os principais problemas que afetam crianças e adolescentes em Araxá: uso de drogas; evasão escolar; família desestruturada; ausência da figura do pai; violência sexual e negligência familiar. E, para resolver esses problemas, a rede de assistência encontra várias dificuldades, que impedem o prosseguimento do atendimento, entre elas a falta da prioridade absoluta quando o assunto é criança e adolescente, o salário defasado dos servidores da rede de atendimento e a necessidade de programas de profissionalização de jovens.

Aberta a palavra à comunidade, foi cobrado dos vereadores a aplicação da Lei do Jovem Aprendiz e foi reforçada a importância do Legislativo conhecer o trabalho das instituições que defendem os direitos das crianças e adolescentes.

Ao final, os vereadores foram parabenizados pela iniciativa de promover o debate sobre a causa, sempre em busca de melhorias e criação de políticas públicas em favor de menores em situação de risco.

“O fórum foi muito positivo, onde todas as redes de atendimento à criança e ao adolescente demonstraram os seus trabalhos e as suas dificuldades. Várias questões foram levantadas, vamos apoiá-las buscando o envolvimento de todos para que as ações sejam integradas, buscando mais eficiência e a construção de políticas públicas para que esse público seja melhor amparado”, conclui o vereador Raphael Rios.