Raphael Rios questiona transporte para alunos da zona rural que estão sem matrícula

Vereador Raphael Rios abriu seu pronunciamento na tribuna, nesta terça (21), relatando sobre a falta de vagas no transporte escolar que está inviabilizando matrículas de alunos na Escola Municipal Rural Francisco Primo de Melo, situada na Via Verde, conforme denúncia anônima recebida esta semana.

O vereador apresentou uma indicação à secretária municipal de Educação, Gessy Glória Lemos, solicitando informações sobre o número de alunos matriculados e o número de alunos que aguardam vagas em vans, com o objetivo de possibilitar essas matrículas, repudiando o fato de crianças não terem acesso à educação por falta de vagas no transporte escolar.

Ainda no setor da educação, o vereador Raphael Rios comentou mais dois assuntos importantes.

Tempo Integral

A audiência pública que acontecerá na próxima quinta-feira (23), a partir das 15h30, no plenário da Câmara, a pedido do Sind-UTE, para debater sobre a Escola de Tempo Integral nas unidades estaduais de Araxá, que tiveram esse benefício suspenso pelo Governo de Minas, prejudicando diversos alunos. O objetivo é buscar uma solução para que as escolas estaduais da cidade possam contar com o tempo integral novamente.

Piso Nacional dos Professores

E lembrou ainda sobre o reajuste do piso nacional da educação básica para 2019 que até o momento não foi manifestado pela Prefeitura de Araxá. Ele lamentou a morosidade para encaminhar este projeto para apreciação da Câmara, e a categoria contemplada pelo piso tem demanda apoio a diversos vereadores.

Plano Diretor

Raphael abordou novamente sobre a urgência de revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) de Araxá.

Em recente Fórum Comunitário que debateu as demandas de moradores dos bairros Jardins Europa, o superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá comentou, por indagação do vereador Raphael Rios, que o edital para abrir o processo licitatório do PDE está sendo atualizado, já que a previsão era de ter sido publicado no final de 2018.

No entanto, Raphael relembrou que a revisão do PDE já era para ter sido protocolada na Câmara em 2017, e ainda não se sabe por parte do IPDSA quando a licitação será aberta. O tema continua em acompanhamento.

Demais destaques

– Apresentou indicação à Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) solicitando apoio para aquisição de um veículo para o Conselho Tutelar de Araxá.

– Parabenizou o Grupo Aquecendo Vidas e parceiros pela brilhante abertura da Semana Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes, realizada nesta segunda (20), no plenário da Câmara, além das demais atividades programadas até o sábado (25).

– Apresentou indicação à Assessoria Municipal de Trânsito e Transportes para estudo de viabilidade de instalação de um redutor de velocidade na avenida Joãozinho Autoescola, uma das principais vias da Vila Universitária.

– Destacou as atividades agendadas para a Semana Municipal do Trânsito, que acontece entre os dias 27 e 31 de maio.