Raphael Rios reivindica melhorias para o Centro de Vacinação e cobra construção de nova sede 

O espaço limitado, problemas estruturais e falta de materiais têm comprometido o atendimento do Centro de Vacinação de Araxá. Durante pronunciamento na tribuna da Câmara nesta terça-feira (6), o vereador Raphael Rios reivindicou à Prefeitura de Araxá a construção de uma nova unidade, ou transferência para um imóvel amplo, para suprir a grande demanda da população, principalmente em períodos de campanha de vacinação, quando as pessoas aguardam atendimento expostos ao sol por causa de espaço limitado na recepção.

Até que um novo local abrigue o serviço de vacinação, Raphael reivindicou medidas paliativas e urgentes para o atual Centro de Vacinação.

– Adequação da recepção;

– Dispositivo para atendimentos por senhas, incluindo atendimentos prioritários;

– Separação de salas de atendimento e procedimentos de acordo com a faixa etária;

– Aquisição de produtos necessários para prestação do serviço com qualidade (descartex, lixeiras, esparadrapos);

– Reforma geral do prédio que está com pinturas descascadas, mofo e infiltrações;

-Adaptação do banheiro para pessoas com deficiência; adequação da sala de refrigeração das vacinas e instalação de pia para higienização;

– Destinação de um cômodo para o acondicionamento de materiais de insumo; e possibilidade de contratação de mais um funcionário no turno da manhã e tarde.

Além disso, o vereador constatou, na parte externa (fundo) do prédio, veículos abandonados e mato alto, ocasionando o surgimento de animais peçonhentos, também cobrando providências da prefeitura.

“O nosso Centro de Vacinação foi inaugurado há 18 anos, no governo do então prefeito Olavo Drummond. De lá para cá a demanda aumentou bastante com o crescimento da população, e Araxá necessita de um espaço mais amplo para o atendimento da vacinação. São crianças, adultos e idosos que necessitam desse importante serviço de humanização prestado pela Secretaria Municipal de Saúde”, afirma Raphael Rios.

Hotel Rádio

Raphael Rios também comentou sobre a abertura de vias na área do Parque do Hotel Rádio, na Estância Hidromineral do Barreiro. Procurado por diversas pessoas, principalmente ciclistas praticantes do mountain bike, que contestam essa ação, o vereador relatou que já entrou em contato com a empresa Vale Fertilizantes e a mesma se pronunciará por meio de nota, que até o momento não foi enviado ao gabinete do vereador.

Raphael reiterou que acompanha a situação junto aos setores competentes e aguarda o posicionamento da mineradora.

Moção Cáritas Diocesano

Raphael Rios apresentou Moção de Congratulação e Reconhecimento à Cáritas Diocesana de Uberaba, com a nossa regional coordenada pelo diácono Walter Lúcio Vieira. Com apoio do vereador, a entidade destinou recursos para o conserto de uma prensa da Reciclara, que estava parada há mais de seis meses, proporcionando o retorno do importante trabalho de reciclagem de materiais e comercialização pela mesma.

Moção Curso de Estética Uniaraxá

O vereador também destacou Moção de Congratulação e Reconhecimento à coordenação do Curso de Estética do Uniaraxá, pela pontuação máxima (nota 5) na avaliação do Ministério da Educação.