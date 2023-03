Raphael Rios solicita programa de saúde ocular nas escolas municipais

Problemas simples de baixa visão ou até casos mais agudos de deficiência visual estão entre os motivos que mais interferem no processo de aprendizagem de crianças em idade escolar. Preocupado com essa realidade, o vereador Raphael Rios apresentou uma indicação às Secretarias Municipais de Saúde e Educação sugerindo a criação do Programa Municipal Oftalmologia nas Escolas, durante a Reunião Ordinária realizada na tarde desta terça-feira (21).

O vereador apresentou dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que revelaram mais de 250 mil crianças e jovens entre 5 e 15 anos sofrendo com baixa acuidade visual, devido a problemas que poderiam ser tratados ou evitados, na grande maioria dos casos. Ainda, de acordo com levantamentos, os principais problemas oculares na infância são os refrativos: miopia, astigmatismo, hipermetropia. Além desses, estrabismo e anisometropia também estão no topo da lista de doenças oftalmológicas que mais afetam as crianças.

Raphael sugeriu ainda que, para a execução da campanha, a Prefeitura busque a celebração de convênios e/ou parcerias com Organizações não Governamentais, cooperativas e associações, que realizem atividades relacionadas à educação e saúde, entre elas o Lions Clube Araxá, que já tem um trabalho estruturado de doação de armações de óculos e pode contribuir com a ação. A indicação também vai de encontro a uma norma legislativa apresentada pelo vereador Pastor Moacir.