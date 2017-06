A reabertura do Hospital da Casa do Caminho se tornará realidade na próxima segunda-feira, 3. A instituição de saúde estava com as atividades suspensas desde 2015, devido aos problemas financeiros enfrentados. O retorno dos serviços de clinica médica, cirúrgica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) serão viabilizados graças ao apoio da administração municipal, que irá assumir os custos financeiros e gerenciamento da equipe médica, alimentação enteral, exames laboratoriais e de imagem.

O prefeito Aracely de Paula destaca que a reabertura do hospital reforçará o atendimento à população auxiliando as instituições já em atividade e aquelas que serão inauguradas em breve, como é o caso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital da Unimed. “Vamos ampliar em muito a nossa capacidade de dar assistência à população. Eu gostaria de dizer que a Casa do Caminho vai ser uma continuidade do trabalho que será desenvolvido pela nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois os pacientes assistidos na UPA que precisarem de internação serão encaminhados para a Casa do Caminho, e também auxiliará de modo geral na saúde pública em Araxá”, afirma o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Alonso Garcia, detalha o aproveitamento da mão de obra local, já inteirada do funcionamento e necessidades da saúde pública municipal e também o reforço de novos trabalhadores. “Os profissionais da Vigilância estiveram conosco na semana passada, levantando tópicos de trabalho. Entregaremos a escala de profissionais que trabalharão no local por exigência da própria vigilância para darmos início a uma nova etapa de atendimento hospitalar. Grande parte dos profissionais já trabalha na rede e alguns outros estão chegando, então isso no ajudará a cuidar melhor dos pacientes”, destaca.

Mais leitos

Para atender as necessidades da população, a quantidade de leitos é uma das melhorias possibilitadas com a reabertura da Casa do Caminho. De acordo com o secretário, serão 32 leitos disponibilizados. “Serão 25 leitos de clínica e cirurgia, fundamentais para a demanda da cidade – não só da UPA, mas também da microrregião. Teremos também mais sete leitos de UTI”, acrescenta o secretário.