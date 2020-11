Reabertura do Teatro Municipal

O Teatro Municipal de Araxá foi reaberto pela Administração Municipal na última sexta (20), o espaço voltou a funcionar após a publicação do Decreto Nº 1.165 de 19 de Novembro de 2020 que permite o funcionamento de teatros e cinemas mediante apresentação de protocolo de contingência próprio e individualizado para aprovação da Vigilância Sanitária.

A Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Régia Côrtes, informa que a capacidade total do Teatro Municipal é de 300 lugares e que neste primeiro momento irá funcionar com apenas um terço da sua lotação, ou seja 100 cadeiras. Segundo ela, todos os procedimentos de prevenção a Covid-19 como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social serão seguidos.

“Os interessados em realizar eventos no Teatro Municipal podem procurar a Fundação Cultural Calmon Barreto apresentando o protocolo de contingência que será avaliado em conjunto com a Vigilância Sanitária. Há uma grande preocupação também de se evitar aglomerações na entrada do teatro. Sabemos da importante do retorno das atividades culturais na cidade, mas temos que fazê-lo com responsabilidade”, conclui Régia.