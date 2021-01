Rede estadual retoma atividades de estudo não presencial 2020

Cerca de 1,7 milhão de estudantes da rede pública estadual de ensino retomaram as atividades do ano letivo de 2020, nesta segunda (4), por meio do Regime de Estudo não Presencial, após o recesso escolar de final de ano (entre 24 e 31). O ano escolar de 2020 termina no dia 30.

Com o fim do recesso escolar, os estudantes devem ficar atentos a um compromisso importante: a devolução dos PETs com as atividades resolvidas. As escolas estão desenvolvendo diferentes estratégias para receber o material, seguindo as recomendações sanitárias de prevenção à Covid-19 determinadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

O PET é a principal ferramenta do Regime de Estudo não Presencial, implementado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG). É a partir dele que os estudantes estão dando continuidade ao processo de ensino e aprendizagem e, quando devolvidos, os professores conseguem saber o quanto o aluno evoluiu e aprendeu sobre os conteúdos trabalhados mensalmente. Além disso, as apostilas contam para o cumprimento da carga horária prevista nas matrizes curriculares.