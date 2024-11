Rede Municipal de Saúde de Araxá oferece atendimento odontológico completo e especializado

A população de Araxá conta com uma rede de atendimento odontológico completa e acessível, composta por mais de 80 profissionais, incluindo quase 50 cirurgiões dentistas e mais de 30 auxiliares de saúde bucal. Os serviços abrangem desde o atendimento preventivo e curativo nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e AMEs, até tratamentos especializados oferecidos pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada para o atendimento odontológico no município. Com serviços voltados para a prevenção e cuidados básicos, elas oferecem procedimentos como limpezas, restaurações, extrações simples, aplicação de flúor e orientações sobre higiene bucal. O atendimento é realizado mediante agendamento prévio, e as unidades acompanham de forma contínua a saúde bucal da população.

Nos Ambulatórios de Emergência (AMEs) o foco está no atendimento de urgência, sem necessidade de agendamento. Os profissionais lidam com procedimentos de alívio imediato, como controle de dor, drenagem de abscessos, contenção de hemorragias e extrações de dentes que não podem ser adiadas. Os AMEs 24h Uninorte e Unileste funcionam inclusive aos fins de semana.

Para casos que demandam tratamento especializado, o município oferece o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), disponibiliza procedimentos complexos, incluindo endodontia (tratamento de canal), periodontia (tratamento de doenças gengivais), cirurgias de dentes inclusos e impactados, além de estomatologia para diagnóstico de lesões da cavidade oral. O CEO também conta com atendimento específico para pacientes com necessidades especiais, realizado em nível ambulatorial e hospitalar, quando necessário.

O processo de agendamento para consultas odontológicas nas UBS é realizado de acordo com a demanda espontânea dos pacientes. Já para o atendimento no CEO, o paciente precisa de um encaminhamento do profissional da UBS, que realiza o agendamento diretamente com a equipe de saúde bucal.