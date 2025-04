Reforma Administrativa: Prefeitura de Araxá empossa gestores de quatro novas Secretarias Municipais

O prefeito Robson Magela empossou os gestores das quatro novas Secretarias Municipais que foram lançadas na Reforma Administrativa da Gestão 2025/2028.

Os novos secretários são Fabiano Santos Cunha (Inovação e Tecnologia), Alda Sandra Barbosa Marques (Turismo) – pastas estas que foram desmembradas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Vinicius Santos Martins (Meio Ambiente), que também continua como gestor do IPDSA, e Francisco Lamartine Leitão Júnior (Gestão), conhecido como Chico Leitão.

A cerimônia de posse foi realizada no auditório do Centro Administrativo, na manhã desta terça-feira(15).

Durante o evento, o prefeito Robson Magela ressaltou a importância dessa nova estrutura administrativa. “A criação dessas secretarias representa um marco na trajetória da nossa cidade. É reflexo do nosso compromisso com a modernização, a inovação, a eficiência e o desenvolvimento sustentável. Que as novas gestões sejam guiadas pela transparência, responsabilidade e pelo diálogo com a sociedade”, explica.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Vinícius Santos Martins assume interinamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Graduado em Ciências Biológicas, com especialização em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental, e MBA em ESG, acumula mais de 20 anos de atuação no setor ambiental, em instituições públicas e privadas. Atualmente é superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e tem sua trajetória marcada pela gestão estratégica, liderança de equipes técnicas e compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Secretaria Municipal de Turismo

Alda Sandra Barbosa Marques retorna à gestão pública como secretária municipal de Turismo. Empresária há mais de 30 anos e formada em Magistério, tem forte atuação no fomento ao desenvolvimento econômico e ao turismo em Araxá. Foi secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Parcerias por dois mandatos consecutivos, além de fundadora e ex-presidente da CDL Araxá. Alda é reconhecida por idealizar eventos como a Feira Comercial e a Copa CDL de Futsal, e recebeu o Mérito Turístico da AITMAP e uma premiação em Santa Catarina entre as 50 melhores secretárias do Brasil. Seu objetivo agora é consolidar Araxá como destino turístico de destaque nacional.

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

Fabiano Santos Cunha assume a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Natural de Araxá, é formado em Comércio Exterior e Administração, com experiência em comunicação pública, como assessor e chefe de gabinete. Foi vereador por dois mandatos, presidente da Câmara por duas vezes e é empresário no setor da construção civil. Já atuou na CBMM e no Instituto de Desenvolvimento Industrial (INDI). É entusiasta do esporte e do ciclismo, premiado com o Colar de Ouro do Instituto Tiradentes e a Medalha Calmon Barreto.

Secretaria Municipal de Gestão

Francisco Lamartine Leitão Júnior, o Chico Leitão, passa a comandar a Secretaria Municipal de Gestão. Formado em Direito pela UFU, com especialização em História e em Processo Civil, tem longa trajetória na gestão pública. Foi secretário municipal de Governo e Administração entre 1997 e 2000, responsável por avanços como a realização do primeiro concurso público e a implantação do gatilho salarial. Atuou também como superintendente de Administração e Recursos Humanos (2021-2025) e possui experiência no setor privado.