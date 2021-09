Reforma dá cara nova ao Cemei Sarah Valle Abrahão

Pintura nova, substituição do forro, pisos, telhado, portas e janelas, construção de novo muro e novas instalações elétricas e hidráulicas. Aos poucos, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Sarah Valle Abrahão, no bairro Santa Mônica, vai ganhando cara nova.

A reforma do Cemei está incluída em um pacote de obras de R$ 3.933.846,59, de recursos próprios, que a Prefeitura de Araxá está realizando nas unidades de ensino.

As reformas das escolas foram priorizadas pelo prefeito Robson Magela logo no início da gestão, após laudo técnico feito pela Secretaria Municipal de Educação, que apontou pendências estruturais em escolas e creches.

“Estamos empenhados em reestruturar, modernizar e adequar todos os equipamentos do sistema educacional. E uma educação de qualidade inclui não só projetos e equipe pedagógica preparada, mas também uma estrutura adequada. Em breve, nossas crianças e servidores terão um ambiente mais agradável e funcional”, destaca o prefeito.

Hoje, além da Sarah Valle Abrahão, o canteiro de obras também segue a todo o vapor nas escolas municipais José Bento, na Boca da Mata, e na Eunice Weaver, no Distrito de Itaipu. De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, o cronograma prevê um prazo de cerca de 90 dias para a conclusão de cada prédio. “A ideia é, até o encerramento do ano letivo, a gente já ter entregue todos esses prédios finalizados”, explica Sebastião Donizete.

O pacote de obras também inclui outras três instituições de ensino. A Escola Professora Leonilda Montandon (Caic), a Escola Armindo Barbosa (Proinfância) e o Cemei Balão Mágico.