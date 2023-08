Reitora da UFTM destaca espaços oferecidos pela Prefeitura de Araxá para implantação do campus

Uma comitiva composta pela reitora e especialistas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) realizou uma visita técnica em Araxá com o objetivo de avaliar opções de imóveis e terrenos para a implantação de uma extensão da universidade no município. A Prefeitura de Araxá apresentou prédios que podem abrigar provisoriamente as instalações da UFTM, e também áreas para a construção da sede definitiva do campus universitário.

Os locais indicados estão estrategicamente distribuídos em diferentes pontos da cidade, levando em consideração a viabilidade logística e a conexão com a comunidade. Na ocasião, foram discutidos detalhes sobre a infraestrutura, acessibilidade, potencial de expansão e proximidade com centros de pesquisa e inovação.

Após inspecionar cada local, a reitora da UFTM, Marinalva Vieira Barbosa, destacou a diversidade de opções, o comprometimento da Administração Municipal em apoiar a criação do futuro campus e ressaltou que a definição dos cursos a serem ofertados dependerá diretamente da estrutura do local escolhido.

“Saímos daqui muito animados, tanto com a recepção, disposição e abertura da Prefeitura de Araxá para construir esse diálogo com a universidade, como também pelo conjunto de espaços que nos foi apresentado. Nós temos, de fato, boas alternativas para essa implantação em Araxá. A UFTM já é uma realidade, vai, sim, sair do papel, acredito que hoje demos um passo extremamente importante para esse movimento. Desejamos dar esse retorno para o município o mais breve possível”, reforça.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a implantação do campus enriquecerá a oferta educacional na cidade e promoverá um ambiente propício à pesquisa, inovação e intercâmbio de conhecimentos.

“Hoje demos um importante passo rumo ao futuro da Educação de Araxá. Esse é um sonho antigo de toda comunidade e estamos fazendo a nossa parte enquanto Administração Municipal, apresentando possibilidades de prédios e áreas para construção. Agora, aguardamos com expectativa a definição da reitora. Uma decisão que certamente moldará o futuro educacional da região e estabelecerá uma parceria duradoura entre a instituição de ensino superior e a comunidade local”, reforça.