Repasse de R$ 852 mil para abono salarial de profissionais da Santa Casa é aprovado

O projeto de lei da Prefeitura de Araxá que autoriza repasse de R$ 852 mil para a Santa Casa de Misericórdia foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, na reunião ordinária desta terça-feira (4). O recurso será utilizado para concessão de abono salarial de R$ 500 mensais para os trabalhadores do hospital que estão na linha de frente de combate ao Covid-19. A Santa Casa é referência no tratamento de casos positivos do vírus e atende todos os municípios da microrregião.

O repasse será efetuado por meio de oito parcelas mensais no valor de R$ 106.500,00. A Prefeitura já havia concedido no último mês um abono financeiro no mesmo valor para servidores municipais concursados, contratados, efetivos e estáveis que atuam na prestação de serviços diretamente relacionados com medidas de enfrentamento e tratamento do coronavírus na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Unisul, Uninorte, Atenção Básica, Laboratório Municipal e Vigilância Sanitária.

O benefício será concedido enquanto permanecer o estado de calamidade imposto pela pandemia, conforme a Lei Complementar 173/2020. Com a nova legislação, o município investe cerca de R$ 2 milhões somente com a valorização dos profissionais que têm atuado no combate à pandemia.

O projeto de lei vai ser sancionado pelo prefeito Robson Magela. “São profissionais que dedicam a vida no combate a esse inimigo invisível que é o coronavírus. Nada mais justo que esse complemento como forma de valorizar esses profissionais que estão dia e noite na linha de frente, merecem todo o reconhecimento da nossa população”, destaca o prefeito Robson Magela.