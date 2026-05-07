Concurso Cultural da CiMTB chega à etapa de Araxá com novidades e parceria da Houston Bike

A 23ª edição da Copa Internacional de Mountain Bike se aproxima e, com ela, as novidades não param de chegar. Em 2026, o Concurso Cultural da CiMTB traz duas importantes inovações. Além da tradicional participação dos alunos do 1º ao 9º ano, o Concurso de Desenho e Produção de Texto passa a contar com uma categoria específica para jovens PCDs e outra voltada à EJA (Educação de Jovens e Adultos).

As bicicletas entregues aos alunos vencedores e aos professores orientadores serão da Houston Bike, marca parceira do evento. A etapa da Copa Internacional em Araxá acontece de 29 a 31 de maio, no Grande Hotel Termas, celebrando os 30 anos de história da competição.

Com o tema “Entre Pedais e Postais: Redescobrindo Nossa Cidade Através do Ciclismo”, a edição deste ano terá quatro categorias vencedoras:

Desenho – 1º ao 5º ano;

Desenho – PCDs (pessoas com deficiência não alfabetizadas);

Produção de Texto – Poema/Poesia – 6º ao 9º ano;

Produção de Texto – Poema/Poesia – EJA.

A realização do Concurso Cultural na etapa araxaense é fruto de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Turismo e a Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB).

“Mais uma vez, o objetivo principal é levar aos jovens a importância da bicicleta como um excelente meio de mobilidade urbana, além de promover a conscientização sobre os diversos benefícios que seu uso proporciona à saúde e ao bem-estar”, destaca a coordenadora do Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação, Dilse Aparecida Rosa.

A iniciativa integra as ações educativas relacionadas à realização da etapa da CiMTB no município, promovendo, no ambiente escolar, reflexões significativas entre os estudantes sobre a relação entre esporte, natureza, território, sustentabilidade e turismo. O tema do concurso inspira-se nos pontos turísticos da cidade e convida os participantes a utilizarem a bicicleta como meio de esporte e lazer, especialmente na região do Barreiro, localizada a aproximadamente 7,2 km da sede do município.

Como forma de valorização do trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas, os professores orientadores dos estudantes classificados em 1º lugar em cada categoria também serão contemplados com uma bicicleta Houston Bike.

“Fico muito feliz em realizar mais uma vez esse projeto em Araxá, que tem um significado muito importante para nós da Copa Internacional, por envolver crianças e jovens, algo essencial na formação de seus valores e caráter”, ressalta o organizador da CiMTB, Rogério Bernardes. “Mais uma vez, a Houston Bike é nossa parceira. Alunos e professores podem ter certeza de que receberão bicicletas de excelente qualidade e poderão usufruir de todos os benefícios que elas proporcionam, como alegria, liberdade e incentivo à mobilidade”, completa.

Cronograma da atividade

O concurso será desenvolvido em cinco etapas. A primeira consiste na divulgação do regulamento nas escolas municipais, iniciada na última segunda-feira (4/5). A entrega dos trabalhos selecionados pelas unidades escolares à Secretaria Municipal de Educação deve ocorrer até o dia 19 de maio.

A análise pela comissão julgadora será realizada entre os dias 20 e 22 de maio. O resultado será divulgado no dia 25, e a premiação está marcada para as 11h30 de domingo (31), no palco principal do evento.