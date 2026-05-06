Prefeitura digitaliza edital de projetos sociais e moderniza processo de inscrições em Araxá

Pela primeira vez, o processo de inscrição e análise dos projetos do Edital nº 001/2026 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) será realizado de forma totalmente digital em Araxá. A novidade representa um avanço na modernização dos processos públicos e busca garantir mais agilidade, transparência, segurança e praticidade para as organizações sociais do município.

O novo formato foi apresentado durante reunião de alinhamento realizada na noite desta terça-feira (5), no anfiteatro do Centro Administrativo, com a participação de representantes das organizações da sociedade civil que poderão participar do edital.

Desenvolvido em parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, o novo sistema utilizará a plataforma Colab para todas as etapas do processo, desde o cadastramento das instituições e envio de documentos até recursos, impugnações e aprovação final dos projetos.

O edital prevê a destinação de R$ 3,8 milhões do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para financiamento de projetos sociais voltados ao atendimento de crianças e adolescentes, especialmente em situação de vulnerabilidade social. Cada instituição poderá apresentar um projeto, com limite de até R$ 600 mil.

Segundo a subsecretária municipal de Assistência Social, e presidente do CMDCA, Cristiane Gonçalves Pereira, a digitalização atende a uma demanda antiga das próprias instituições. “Até o ano passado, todo o processo era físico e demandava um volume muito grande de impressões e documentos. Além da economicidade, o sistema digital traz mais segurança, reduz retrabalho e facilita tanto para as instituições quanto para as comissões responsáveis pela análise dos projetos”, destaca.

Ela explica ainda que a plataforma foi estruturada para ser simples e intuitiva. “Todo o processo ficará em ambiente virtual, com cronograma definido e acompanhamento das etapas. Isso garante mais organização, transparência e também mais facilidade para as instituições realizarem as inscrições”, afirma.

O secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Fabiano Santos Cunha, destaca que a iniciativa faz parte do trabalho de modernização dos serviços públicos desenvolvido pela Prefeitura. “Nosso papel é justamente atuar na melhoria dos processos, trazendo mais eficiência, agilidade e transparência. Pode parecer uma mudança simples, mas ela representa uma transformação importante na forma como esse trabalho passa a acontecer”, ressalta.

A secretária municipal de Assistência Social, Lillian Pereira, reforça que o fortalecimento das organizações sociais é essencial para ampliar o atendimento à população. “As instituições têm um papel fundamental no acolhimento de quem mais precisa. Nosso objetivo é justamente garantir mais suporte, orientação e condições para que esses projetos continuem transformando vidas em Araxá”, afirma.