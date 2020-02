A Reunião Geral, que marcou o início do ano letivo no CSD, aconteceu na última sexta-feira, 31 de janeiro.

Momento de encontros e reencontros, música, oração e muito aprendizado com as palestras A ARTE DO “IN” POSSÍVEL – Guilhermo Santiago e EXCELÊNCIA: UMA MISSÃO DE TODOS! – ANDRÉA MAGNAVACCA – BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO.

Para finalizar, com o jeito CSD de ser, foi servido um jantar para todos os profissionais.

Que 2020 seja um ano de muita alegria!