Reunião Solene na Câmara Municipal celebra 60 anos da Psicologia no Brasil

Em 2022 a Psicologia marca 60 anos de regulamentação no Brasil e para celebrar a data e reconhecer a importância desses profissionais que cuidam da saúde mental da população, a Câmara Municipal de Araxá realizou uma Sessão Solene. O Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto recebeu vários profissionais da área, representantes do Conselho Regional de Psicologia (CRP) e vereadores, na tarde desta sexta-feira (03).

Atualmente, conforme estatísticas do Conselho Federal de Psicologia, são mais de 440 mil psicólogas e psicólogos em todo o território nacional, o que faz do Brasil o país com o maior número de profissionais da Psicologia em todo o mundo. A atuação desses profissionais está nas clínicas, nas políticas públicas da saúde, da assistência social, no sistema de justiça, na segurança pública, no trânsito, nos esportes e em todos os contextos de cuidado à saúde mental.

Representando o CRP, o psicólogo João Henrique Bento, destacou a importância do primeiro sexagenário da profissão no Brasil. Ele destacou que a Psicologia ocupa diversos lugares na comunidade e desenvolve funções sociais, em clínicas, escolas, empresas, serviços públicos e privados, proporcionando dignidade para todos os seus pacientes.

Cristiane Santos Andrade, coordenadora Adjunta de Saúde Mental de Araxá, ressaltou as dificuldades vividas pelos profissionais. “São tantos desafios em sustentar este lugar de ciência e profissão e, o quanto importante cabe a nós mesmos, valorizarmos este lugar de escuta, acolhimento, reflexão, motivação e transformação”, disse.

O coordenador do curso de Psicologia do Uniaraxá, Bráulio Ramos da Silva, destacou a importância do profissional que é responsável pela sua autoformação, além de contribuir com a vida de seus pacientes, através de um espaço de transformação.

A solenidade contou ainda com um momento de homenagens para alguns profissionais da psicologia:

Homero de Faria, psicólogo, foi o primeiro presidente da Associação das(os) Psicólogas(os) de Araxá;

Olga de Fátima Leite Rios, psicóloga, primeira coordenadora e responsável pela implantação do curso de Psicologia no Uniaraxá – Centro Universitário do Planalto de Araxá (não compareceu por motivos de saúde);

Aparecida Maria de Souza Borges Cruvinel, psicóloga, ex-conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e importante articuladora da implantação do serviço de saúde mental em Araxá e defensora das políticas públicas;

Cristiane dos Santos Andrade, psicóloga, ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde, militante da luta antimanicomial e pela saúde pública. Atual coordenadora adjunta de saúde mental do município de Araxá;

Ângela Maria Amâncio de Ávila, psicóloga, escritora, figura importante na luta pela psicologia, como ciência e profissão, e pelos serviços de saúde materno infantil no município de Araxá.