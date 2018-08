Robson Magela cobra manutenção da Estrada da Antinha e alerta sobre queimadas

O vereador Robson Magela (PRB) cobrou na reunião da Câmara Municipal desta terça-feira (21), que a Prefeitura de Araxá realize a devida manutenção do trecho da Estrada da Antinha que está dentro do município. Ele relatou que foi procurado por moradores do Distrito da Antinha e produtores rurais, que reclamaram da péssima situação da estrada vicinal. O vereador também fez uma alerta sobre a grande quantidade de queimadas realizadas no perímetro urbano neste período do ano.



Robson cobrou providências sobre a situação da Estrada da Antinha. “A Prefeitura de Perdizes está cuidando do trecho que é de responsabilidade dela, mas o mesmo não está sendo feito pela Prefeitura de Araxá na parte que está dentro do nosso município. A Secretaria de Desenvolvimento Rural precisa tomar providências para resolver esse problema que afeta a vida de muitas pessoas que trafegam pela estrada todos os dias”, cobrou o vereador.

Robson também fez um questionamento sobre as máquinas adquiridas recentemente pela Administração Municipal. “Onde estão as máquinas apresentadas em frente ao Estádio Fausto Alvim? Por que essas máquinas ainda não estão trabalhando nas estradas vicinais? Será que vão esperar para mostrá-las no desfile de 7 de setembro e só depois elas serão liberadas para as manutenções das estradas?”, indagou o parlamentar.

O vereador falou também sobre a Ponte Queimada, localizada na divisa dos municípios de Araxá e Perdizes, que precisa ser reformada. “A Prefeitura de Perdizes está esperando a Prefeitura de Araxá há dois meses para as duas realizarem juntas a reforma da Ponte Queimada. Mas a Prefeitura de Araxá está só enrolando e não aparece para iniciar o serviço”, disse Robson.

Queimadas

Robson mostrou fotos de uma área em que esteve no setor Sul de Araxá. A área teve a vegetação destruída por uma queimada. Ele alertou que pessoas irresponsáveis estão causando muitas queimadas em diversas áreas dentro do perímetro urbano, colocando em risco a população e trazendo inúmeros transtornos para a comunidade. O parlamentar ainda destacou a importância do projeto de lei de autoria do vereador Raphael Rios, que visa coibir queimadas em Araxá, e pediu que os vereadores o aprovem.

Farmácia Municipal

Robson também comentou a falta de medicamentos e de fitas para teste de glicemia na Farmácia Municipal, que não estão sendo enviados pelo Governo do Estado. Ele disse que a Prefeitura tem que comprar os medicamentos e as fitas até que a situação seja regularizada.

“Entendo que o problema não é causado pela Prefeitura, mas os grandes prejudicados são os araxaenses que não têm condições de comprar remédios ou fitas de glicemia e precisam pegá-los na farmacinha. Enquanto o Governo do Estado não regulariza a situação, a Prefeitura tem que comprar remédios e fitas, afinal dinheiro não é problema para um município que está torrando milhões de reais para construir um viaduto”, afirmou o vereador.

Rua Alexandre Gondim

Robson também relatou que foi procurado por moradores e comerciantes da rua Alexandre Gondim, localizada no Centro, que estão indignados com a Prefeitura de Araxá, que proibiu o estacionamento nos dois lados da via.

Ele informou que a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania alega que a proibição se deve ao fato da rua ter apenas sete metros de largura, o que a impossibilita de contar com mão dupla de direção e estacionamento ao mesmo tempo. Já os moradores e comerciantes alegam que na consulta realizada pela Prefeitura de Araxá teria ficado acertado que seria proibido o estacionamento em apenas um lado da rua.

Concurso público