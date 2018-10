Robson Magela preside comissão especial que vai analisar o orçamento de 2019

A Comissão Especial para Análise da Lei Orçamentária Anual (LOA) foi nomeada na reunião ordinária desta terça-feira, 23 de outubro, pelo presidente da Câmara Municipal de Araxá, Fabiano Santos Cunha (PRB). Os vereadores nomeados para a comissão são Robson Magela (PRB), Luiz Carlos Bittencourt (PODE) e Edinho Souza (PTB). De acordo com o projeto enviado pela Prefeitura de Araxá, a estimativa para o orçamento de 2019 é de R$ 504 milhões.

A LOA estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2019. A comissão especial do Legislativo também analisará outros dois projetos enviados pelo Executivo que dispõem sobre a revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019 e do Plano Plurianual de Ações (PPA) para o período de 2018 a 2021. A comissão especial se reuniu na tarde desta quarta-feira, 24 de outubro, para definir os cargos de cada integrante e as datas das reuniões que serão realizadas para analisar os três projetos.

O vereador Robson Magela é o presidente da comissão especial, que terá Luiz Carlos como relator e Edinho Souza como membro. “Vamos analisar os projetos com muita responsabilidade. Será realizada uma audiência pública para debater o orçamento de 2019 e a comissão receberá emendas populares e dos vereadores. A previsão é de um orçamento de meio bilhão de reais para o ano que vem e temos que fazer uma análise criteriosa sobre como esse dinheiro oriundo dos impostos pagos pela população será gasto em prol do nosso povo”, diz Robson.