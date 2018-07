Robson Magela quer que projeto do plebiscito sobre os viadutos seja votado na Câmara de Vereadores

Robson destacou que o prefeito Aracely de Paula anunciou que concluiu as desapropriações de imóveis na rua Uberaba para construir um viaduto no local e que vai usar parte dos R$ 45 milhões que virão do Governo Federal para construir um viaduto na avenida Amazonas. “Um viaduto vai ser construído, não tem mais volta. E outro já está nos planos do prefeito. Porém, o Fórum Comunitário que solicitei no dia 20 de fevereiro deste ano para debater esse tema ainda não saiu do papel”, reclamou o parlamentar.

Robson destacou que o prefeito Aracely de Paula anunciou que concluiu as desapropriações de imóveis na rua Uberaba para construir um viaduto no local e que vai usar parte dos R$ 45 milhões que virão do Governo Federal para construir um viaduto na avenida Amazonas. “Um viaduto vai ser construído, não tem mais volta. E outro já está nos planos do prefeito. Porém, o Fórum Comunitário que solicitei no dia 20 de fevereiro deste ano para debater esse tema ainda não saiu do papel”, reclamou o parlamentar.