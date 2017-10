Robson Magela visita o PAM e ouve reclamações sobre a demora no atendimento

O vereador Robson Magela (PRB) falou sobre a visita que fez ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) na última segunda-feira, 23 de outubro, ao usar a tribuna do Legislativo na reunião ordinária desta semana. Várias pessoas aguardavam atendimento no local e Robson conversou com algumas delas. A principal reclamação ouvida pelo vereador foi sobre a demora excessiva no atendimento.

