Rock toma conta do primeiro fim de semana do FestNatal Araxá 2025

O FestNatal Araxá 2025 inicia seu primeiro fim de semana com uma programação intensa que movimenta o estacionamento do Estádio Fausto Alvim até domingo (7). A arena montada especialmente para o evento recebe oficinas culturais, contação de histórias e apresentações musicais para todos os públicos — e, no domingo, um dia inteiro dedicado ao rock.

Nesta sexta-feira (5), a abertura da Vila do Noel marca o início das atividades, seguida por apresentações que misturam música, literatura e cultura popular. No sábado (6), o público encontra uma programação variada, com destaque para a Orquestra 40ões da Viola e shows de Leandro Soares e Banda Xote Brasil.

O grande destaque do fim de semana será no domingo, quando toda a programação — ao longo de oito horas — será dedicada ao rock. A proposta é oferecer uma maratona de apresentações para quem aprecia o estilo, com bandas locais e regionais que vão do clássico ao contemporâneo. Dog Rock Band, Tontteira, Edu Ardany, Banda Vinith, Creedence Tributo Brasil e Kiss Cover Brasil compõem a sequência que deve atrair fãs de todas as idades para a arena do FestNatal.

Programação

05/12 – SEXTA-FEIRA

19h – Abertura Vila do Noel

19h30 – Oficina Cultural | Kelly Mendes (Lei de Incentivo à Cultura)

19h – Tio Sam (Programção Extra)

20h – Contação de História – Sambanguinhas – Histórias e Cantigas (Lei de Incentivo à Cultura)

20h45 – Caju e Friends (Lei de Incentivo à Cultura)

22h30 – Banda Marabela (Programação Extra)

06/12 – SÁBADO

19h – Abertura Vila do Noel

19h30 – Oficina Cultural | Tecendo Histórias (Lei de Incentivo à Cultura)

19h – 40ões da Viola | Orquestra de Viola (Lei de Incentivo à Cultura)

20h – Contação de Histórias | Cia Deu Na Telha (Lei de Incentivo à Cultura)

20h45 – Banda Xote Brasil (Programação Extra)

22h30 – Leandro Soares (Programação Extra)

07/12 – DOMINGO

15h – Dog Rock Band (Programação Extra)

16h – Tontteira (Programação Extra)

17h15 – Edu Ardany (Lei de Incentivo à Cultura)

18h30 – Banda Vinith (Programação Extra)

19h – Abertura Vila do Noel

19h30 – Oficina Cultural | Cia Deu Na Telha (Lei de Incentivo à Cultura)

19h45 – Creedence Tributo Brasil (Programação Extra)

20h – Contação de Histórias | Tecendo Histórias (Lei de Incentivo à Cultura)

21h – Kiss Cover Brasil (Programação Extra)

Chegada do Papai Noel

A chegada do Papai Noel, nesta quinta-feira (4), abriu oficialmente o FestNatal 2025. Trazido pela Caravana da Coca-Cola, o Bom Velhinho percorreu as principais avenidas da cidade em um cortejo que atraiu famílias ao longo de todo o trajeto. “Trouxemos nossa filha para criar memórias afetivas. Papai Noel para mim foi uma figura muito importante e quero transmitir o mesmo para ela”, diz Helen Cristina do Santos, auxiliar administrativa.

Crianças e adultos acompanharam o desfile iluminado até o Estádio Municipal Fausto Alvim, onde o público recepcionou o Papai Noel. Após a chegada, a noite seguiu com a abertura oficial do evento e a apresentação do Musical de Natal (Cyntilante Produções), realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

O público lotou o espaço e acompanhou as primeiras atrações da programação, que segue até 21 de dezembro com atividades culturais gratuitas. A partir de agora Papai Noel recebe as crianças diariamente em sua casinha, sempre a partir das 19h.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano, o evento comemora 16 anos e ocorre entre os dias 4 e 21 de dezembro no estacionamento do Estádio Fausto Alvim com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais. O evento também conta com toda a estrutura de acessibilidade, como banheiros adaptados, vagas reservadas, rampas, tradução simultânea em libras, audiodescrição e presença diária de uma psicóloga especialista em manejo comportamental.

O FestNatal Araxá é realizado pela Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais, com patrocínio da CBMM, Bem Brasil, Rio Banco, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Algar, Zema, Prefeitura de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto, Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia) e Tv Integração. Uma realização da Fundação Cultural Acia (Facia) e Ministério da Cultura, Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 4 a 21/12

Local: Estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim.

Entrada gratuita