Romeu Zema participa de cerimônia formação de sargentos ao lado do presidente Bolsonaro

O governador Romeu Zema participou da cerimônia de diplomação dos sargentos da Escola de Sargentos do Exército Brasileiro, em Três Corações. Com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, Zema destacou a importância do alinhamento com o governo federal para recuperar a economia de Minas Gerais. O evento foi realizado na última sexta-feira (29).

“É uma honra receber novamente o presidente da República em nosso estado. Hoje, Minas Gerais tem uma política econômica alinhada com o governo federal e acredito que isso trará muitos benefícios para os mineiros. Vamos manter o diálogo e lutar para conseguir as reformas de que tanto precisamos para retomar o nosso crescimento”, afirmou.

O governador também parabenizou os novos sargentos pela formatura. “Vocês são um orgulho para o nosso estado e o nosso país. Que este momento seja lembrado como um dia em que escolheram servir a pátria e defender o nosso povo. Tenho certeza que farão um ótimo trabalho”, disse.

O presidente Jair Bolsonaro enalteceu Minas Gerais e também destacou a importância das reformas para a retomada do crescimento econômico.

“É sempre uma satisfação voltar a Minas, minha segunda terra natal. Devo a minha vida a esse estado. O nosso governo tem feito a sua parte, em alguns momentos pedindo sacrifícios à população. Mas tudo isso trará bons frutos de crescimento. Todos já respiram novos ares, de liberdade e democracia acima de tudo”, ressaltou.

O curso de formação de novos sargentos combatentes formou 573 militares, que atuarão nas áreas de infantaria, artilharia, cavalaria, engenheira e comunicações.

Também participaram da cerimônia o secretário de Estado de Governo, Bilac Pinto; o ministro de Estado da Defesa, general de Exército Fernando Azevedo e Silva; o ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General do Exército, Augusto Heleno Ribeiro Pereira; o ministro de Estado Chefe da Controladoria Geral da União, Vagner do Campos Rosário; o comandante do Exército, General do Exército, Edson Leal Pujol, entre outras autoridades.