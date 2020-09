Romeu Zema participa de inauguração de usina solar fotovoltaica em Uberlândia

Foto: Gil Leonardi - Imprensa MG

O governador Romeu Zema participou, nesta sexta-feira (25), da inauguração da usina solar fotovoltaica Granja Marileusa I, em Uberlândia. Construída pela Alsol Energias Renováveis, empresa do Grupo Energisa, a usina, com 5,9 MWp de capacidade de geração, é a quarta fazenda solar inaugurada pela empresa em Minas Gerais.

Durante a solenidade de inauguração o governador ressaltou a importância da produção de energia elétrica sustentável para atração de investimentos no Estado.

“Em Minas, a questão econômica passa, necessariamente, pela questão da energia. Nossa empresa Cemig, infelizmente, nos últimos anos, foi sucateada e não consegue ter estrutura adequada para atender a clientela. Uma solução é a geração de energia como essa. Isso significa mais abundância. E, quando um produto é abundante, ele fica barato. Não há nada melhor para atrair novos investimentos, principalmente os industriais, do que energia barata. Por isso, esse tipo de incentivo me deixa seguro de que estamos no caminho certo”, afirmou.

Mais duas estruturas da Alsol estão sendo construídas no Estado, totalizando investimento de quase R$ 100 milhões até o fim do ano. A energia gerada por essas fazendas solares é consumida, majoritariamente, por micro, pequenas e médias empresas de segmentos como comércio e serviços.

Desburocratização

O governador também reforçou o compromisso da sua gestão para desburocratizar e facilitar a vida do empreendedor em Minas Gerais.

“Temos trabalhado incansavelmente no sentido de reduzir obstáculos para quem investe, gera empregos e paga impostos. Minas se transformou, nos últimos anos, em um Estado hostil a novos empreendimentos. Por isso, temos desburocratizado e simplificado tudo. Queremos nos transformar em um Estado que confia no cidadão, confia no empreendedor. Tenho certeza que, a médio e longo prazo, isso vai fazer uma diferença gigantesca”, disse.

O presidente da Energisa, Ricardo Perez Botelho, afirmou que a meta dos investimentos em Minas Gerais é consolidar no Brasil o consumo e a produção de energia renovável. “Nosso objetivo é que essa energia seja cada vez mais acessível para todos”, afirmou.

O diretor de tecnologia da Alsol Energias Renováveis, Gustavo Malagoli Buiatti, ressaltou o potencial mineiro para o mercado de energia solar. “Uberlândia, hoje, lidera o ranking das cidades que mais utilizam energia solar no Brasil. E o nosso estado lidera a distribuição de energia fotovoltaica no país. A nossa inquietude sempre foi viabilizar a energia solar para todos os cidadãos mineiros e brasileiros. Aqui estamos conseguindo dar esse passo”, explicou.

Retomada de investimentos

O governador destacou a visita que fez, no dia anterior, a outras empresas instaladas no Triângulo Mineiro. Além de participar da abertura nacional do plantio da soja para a safra 2020/2021, em Capinópolis, na quinta-feira (24), Zema visitou a unidade de produção de suco de laranja da Cutrale, em Comendador Gomes, e a usina de cana-de-açúcar Coruripe, em Iturama.

“São empreendimentos muito importantes para a recuperação da nossa economia. Essas empresas vieram de outros estados e têm potencial para investir ainda mais por aqui, fazendo de Minas uma segunda casa. É nesse sentido que a minha gestão vem trabalhando. Queremos ser, cada vez mais, um Estado que incentiva quem produz e investe”, afirmou.

Também participaram da agenda em Uberlândia secretários de Estado; deputados estaduais e federais; o presidente do Conselho Algar, Luiz Alexandre Garcia; o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe; o presidente do Sistema Faemg, Roberto Simões; entre outras autoridades.