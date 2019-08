Rotary Club Araxá comemora o Dia dos Pais

O Rotary Club Araxá encerrou o mês de agosto promovendo uma reunião festiva em comemoração ao Dia dos Pais. Com a presença de mais de 60 pessoas entre rotarianos e convidados foi realizada homenagem ao Pai Rotário 2019. O senhor Juvenal Machado Fagundes, Pai do Ano Rotário 2019/2020, foi recebido pelo presidente do Rotary Araxá Wanderley Gregório de Lima.

O objetivo do evento é aproximar o Rotary da comunidade escolhendo sempre um homenageado que se destaca na cidade. O Pai Rotário é escolhido por indicação e aprovação do conselho diretor do clube levando em consideração o mérito do pai na criação dos filhos e como cidadão inserido na sociedade.

O senhor Juvenal tem 85 anos e é pai de 11 filhos. “Foi uma grande surpresa. Fiquei muito satisfeito e até emocionado com esta homenagem e nem sei se mereço tanto carinho. Graças a Deus consegui criar bem os meus filhos e tenho muito orgulho deles. Agora agradeço o Rotary por esta homenagem”, afirma o senhor Juvenal.

O major Ademir Fagundes é um dos filhos do senhor Juvenal e diz que todos os filhos também ficaram muito orgulhosos pela homenagem prestada pelo Rotary ao pai. “Este reconhecimento ao meu pai é realmente muito emocionante. Ele sempre foi exemplo de honestidade, trabalho e amor a família e por isso realmente merece esta homenagem. Em nome da família também agradeço ao Rotary Club Araxá através do seu presidente Wanderley.

Segundo o presidente do Rotary Club Araxá, foi uma satisfação receber os rotarianos e convidados para a festiva do Dia dos Pais. “É com muita alegria que homenageamos o senhor Juvenal Fagundes e consequentemente toda a sua família. É uma oportunidade também para mostramos os trabalhos desenvolvidos pela equipe do Rotary Club Araxá que contribui de forma relevante com toda a comunidade araxaense”, afirma o presidente Wanderley.