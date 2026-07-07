Rua Antônio Teodoro de Souza passa a ser mão única no Bairro Fertiza





A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que a Rua Antônio Teodoro de Souza (rua de acesso à Apae), no Bairro Fertiza, passou a ter circulação em mão única no sentido Avenida Imbiara (subindo). Com a mudança, o acesso na descida deve ser feito pela Rua Santa Cruz, que já havia passado por alteração de sentido em abril.

A alteração na via atende a solicitações da comunidade e foi definida após estudos realizados pelas equipes do Serviço de Trânsito e Transporte (Settrans), que estiveram no local para avaliar o fluxo de veículos e ouvir moradores.

Os motoristas devem ficar atentos e respeitar a nova sinalização para evitar acidentes.