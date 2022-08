Ruralão 2022 é retomado com jogos acirrados após feriados

Após paralisação por conta do Dia dos Pais e feriado de Nossa Senhora da Abadia, a bola voltou a rolar no último domingo (21) pelo Campeonato Ruralão 2022. Foi uma rodada acirrada, com oito jogos e um total de 21 gols marcados.



Os jogos foram realizados em quatro praças esportivas e o equilíbrio deu o tom da 4ª rodada da competição. Das oito partidas, três terminaram empatadas e três foram vencidas com a diferença mínima no placar. Os outros dois jogos terminaram com 2 gols de saldo para as equipes vencedoras.



Os artilheiros da rodada foram o atacante Anísio, do Curva de Rio, e Guerreiro do Capela, que anotaram dois gols em suas respectivas partidas. Destaque também para o grande público presente.



Resultados 4ª Rodada



CHAVE A

• Curva de Rio 2×2 Fazenda Máfia

• Amigos 1×0 Guarani

• Capela 3×1 Fazenda Campos



CHAVE B

• Aliança 0x2 Perdizinha

• Dona Adélia 1×0 TNT



CHAVE C

• Gondins 1×1 Sítio Três Colinas

• Boca Júnior 2×2 Ajesp

• Audax 2×1 Chapecó