Saúde alerta para riscos de proliferação do mosquito da dengue no período chuvoso

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para os cuidados redobrados no combate à dengue com a chegada do período chuvoso. Até 14 de outubro de 2025, a cidade já registrou 3.068 confirmações para dengue, com a confirmação de cinco óbitos pela doença.

Durante o período sazonal que vai de outubro a março, o município vai intensificar as ações de prevenção, com mutirões e visitas domiciliares aos sábados, a cada 15 dias, para alcançar moradores que não são encontrados durante a semana. A próxima ação será realizada no dia 25 de outubro, das 8h às 12h.

O supervisor dos agentes de Endemias, Paulo Henrique Honorato, explica que essa é uma época de atenção, pois o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, encontra condições ideais para se reproduzir. “O ovo do mosquito pode permanecer viável por até um ano em reservatórios secos. Com o contato com a água, ele eclode e dá continuidade ao ciclo do mosquito, tornando-se vetor da dengue”, alerta.

A Secretaria de Saúde reforça que eliminar criadouros e manter quintais e reservatórios sempre limpos são as principais formas de prevenção à doença.

Receba bem o Agente de Endemias

– Educação e respeito: o trabalho do Agente não é invasivo, é para proteger você e sua família.

– Acesso livre: mantenha a área externa desobstruída e prenda os animais de estimação.

– Quintal limpo: o Agente não é gari ou lixeiro. A limpeza é sua responsabilidade.

– Trajes adequados: evite atender usando roupas íntimas ou seminu.

– Acompanhamento: a visita deve ser acompanhada por um morador maior de idade.

– Ausência: não pode haver vistoria sem morador. Em caso de falta, agende pelo telefone 3691-7120.

– Caixa d’água destampada: o Agente entrega tela de proteção e termo de responsabilidade. O retorno ocorre em 48h para conferência.

– Orientações valem ouro: siga as recomendações, elas são para a sua saúde.