Saúde convoca população a partir de 12 anos que ainda não se vacinou contra a Covid-19; confira outras etapas

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, convoca pessoas com mais de 12 anos, com e sem comorbidades (adolescentes, adultos e idosos) que ainda não se vacinaram contra a covid-19 para receber a primeira dose imunizante nesta quarta-feira (15), das 8h às 16h, no Sesc.

Nesta quarta também acontece a aplicação da 2ª dose das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer para pessoas a partir de 12 anos, de acordo com agendamento no Cartão de Vacina ou doses em atraso.

O cronograma no Sesc também abrange a dose de reforço (3ª dose) para toda população que recebeu a 2ª dose há pelo menos quatro meses.

No ato da vacinação, caso a pessoa seja menor de idade, ela precisa estar acompanhada de um responsável.

Vale lembrar que o uso da máscara de proteção continua sendo obrigatório em locais que ofereçam serviços de saúde, como postos de vacinação.

É imprescindível a apresentação do cartão de vacina e o xerox de um documento pessoal com CPF.

O cronograma completo e documentação necessária estão disponíveis no site (www.araxavacina.com.br/cronograma).

Campanha do Sarampo e Gripe



As Campanhas de vacinação contra o sarampo e contra a gripe também seguem no Município.

Nesta quarta-feira, os imunizantes serão aplicados no Unicentro, Unioeste, Uninordeste, Unisul, Uninorte, Unileste e Unisa das 8h às 16h. No ESF Max Newman a vacinação acontece das 12h30 às 17h.

A Campanha de vacinação contra a gripe tem como público-alvo crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento e Forças Armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Já, o público-alvo da campanha do Sarampo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e Profissionais de saúde (indepentende da idade).

As campanhas seguem até o dia 24 de junho.