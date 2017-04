Saúde e parceiros se unem para uma manhã de cuidados

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Hospital Dr. Hélio Angotti, a Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba (Arap) e a Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), proporcionou uma manhã diferente de cuidados no Parque de Exposições Agenor Lemos. No sábado, 8, os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Dr. Hélio Angotti realizaram ações voltadas à prevenção do câncer. De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 130 pessoas foram atendidas.

Na oportunidade foram realizados agendamentos de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, de coleta de PSA (exame de sangue para diagnosticar alterações na próstata) para os homens de 50 a 80 anos de idade, atendimento para pessoas com lesões na pele, feridas que não cicatrizam e pintas com bordas irregulares e aferição de pressão. Uma unidade de saúde foi disponibilizada para a realização de exames ginecológicos agendados no decorrer do evento.

O secretário de Saúde, Dr. Alonso Garcia de Rezende, destaca que é importante lembrar do Dia Mundial da Saúde fazendo o bem para o próximo. “Mais do que nunca precisa trabalhar tanto na prevenção, quanto no diagnóstico precoce de doenças graves como câncer de pele, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de colo uterino, é o que fizemos no Parque de Exposições”, comenta o secretário.

Agostinho Leonel é fazendeiro e foi um dos primeiros a chegar ao Parque de Exposições Agenor Lemos para checar se a saúde está em dia. Na oportunidade, ele passou por coleta de PSA. “A gente fica muito agradecido porque hoje cada vez mais temos que lutar pela vida e deixar a saúde em dia”, comentou Agostinho.

Quem também aproveitou o dia foi o aposentado Nilson Santos que aferiu a pressão. “É muito importante nos dias de hoje para fazer o acompanhamento. Quando o Poder Público te oferece essa oportunidade, é altamente gratificante”, afirmou o aposentado.

As mulheres também tiveram espaço para cuidar da sua saúde. Lenice Gonçalves Cearense fez o agendamento para o exame de mamografia. “Nós temos que nós prevenir e cuidar da nossa saúde. Agendei o exame e tomara que dê tudo certo”, enfatizou a auxiliar do lar.

Parceria que deu certo

A união que se constituiu com Prefeitura Municipal de Araxá e parceiros resultou em uma manhã inspiradora para quem principalmente estava há um bom tempo sem ir a um médico. Para o presidente do Hospital Dr. Hélio Angotti, de Uberaba, médico cancerologista Dr. Délcio Scandiuzzi, essa atividade é sempre oportuna.

“Nós já atendemos um grande número de pessoas para ver lesão na pele, aliás, já detectamos quase uma dezena de câncer de pele que precisa de cirurgia. Interessante que são pessoas, muitas das vezes, da zona rural, tem mais dificuldade de acesso às unidades de saúde e participaram dos atendimentos no Parque de Exposições. É um trabalho muito interessante, pois um diagnóstico precoce, descoberto rapidamente, significa maior possibilidade de cura. Fizemos o agendamento dos pacientes, a coleta dos exames, iremos promover a análise dos exames e aquelas pessoas que possuem alterações serão encaminhadas imediatamente para o tratamento correto, sem burocracia”, salienta o médico.

Scandiuzzi reforça que a parceria do Hospital Dr. Hélio Angotti, de Uberaba, e Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, continuará no decorrer de todo o ano. “Existe uma parceria para desenvolvermos algumas atividades no tratamento do câncer aqui em Araxá e essas ações já estão em andamento”, acrescenta o presidente.