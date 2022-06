Saúde promove ações de prevenção contra ISTs em escolas rurais

Orientar e educar para prevenir. Com esse objetivo, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Secretaria Municipal de Saúde está promovendo um ciclo de palestras sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) nas escolas da Zona Rural de Araxá, abrangendo alunos dos anos finais – 6º ao 9º ano.

A iniciativa, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, vem diante do crescente número de ISTs na cidade, com destaque para infecções entre adolescentes.

A coordenadora do CTA, Roberta Duarte da Silva, relata que recentemente houve o registro de uma menina de 12 anos gestante e positivada com Aids e um menino de 13 anos com sífilis. “Ainda que o início à vida sexual não aconteça na mesma idade para os jovens, é importante adiantar essa educação sexual, instruir sobre formas de prevenção, sintomas e orientar em relação ao acompanhamento com um médico especialista”, explica.

As escolas também estão disponibilizando preservativos na diretoria para o aluno que solicitar.

A palestra já passou pelas escolas Antônio Augusto de Paiva, na Comunidade do Mourão Rachado; Padre Inácio, na Comunidade de Tamanduá; e Francisco Primo de Melo, no Bosque dos Ipês. A programação segue nesta sexta-feira (10), na Escola Municipal Eunice Weaver, no Distrito do Itaipu e no dia 23 na Escola Municipal José Bento, na Comunidade da Boca da Mata.