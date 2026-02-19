Saúde promove mutirão para ampliar diagnóstico precoce do câncer de mama em Araxá

Com o objetivo de ampliar o acesso ao exame de termografia mamária e alcançar mulheres que ainda não conseguiram realizar o procedimento, a Secretaria Municipal de Saúde de Araxá promove, no último sábado do mês (28), um mutirão do projeto Linda Lifetech.

O Linda Lifetech é um projeto que utiliza tecnologia de termografia com apoio de inteligência artificial para auxiliar na identificação precoce de alterações mamárias. O exame é indolor, não invasivo, rápido e funciona como complemento à mamografia, especialmente importante para mulheres a partir dos 20 anos que ainda não estão na faixa etária indicada para o exame tradicional.

De acordo com a referência técnica em Saúde da Mulher, Tatiane Marques, alguns exames já realizados apontaram alterações, inclusive em mulheres que ainda não fazem mamografia, o que reforça a importância do diagnóstico precoce. “Queremos ampliar essa oportunidade de cuidado, principalmente para quem não consegue comparecer durante a semana”, destaca.

O mutirão acontecerá exclusivamente na Unidade de Saúde Unisul, das 8h às 15h, com reforço de profissionais e ampliação da estrutura para garantir atendimento organizado e humanizado. O agendamento deve ser feito até o dia 27, pelo WhatsApp (34) 99725-3786, com as enfermeiras das ESFs ou presencialmente na Unisul.

Podem realizar o exame mulheres a partir de 20 anos, desde que não estejam em período menstrual, amamentando, febris, nem tenham realizado esforço físico nas últimas 24 horas, biópsia recente ou cirurgia mamária recente. No dia do exame, é necessário apresentar documento com foto e cartão do SUS.

A meta da Secretaria é atender cerca de 350 mulheres no sábado, número muito acima da capacidade diária normal, que é de cerca de 40 exames. “Cada exame realizado é uma oportunidade de diagnóstico antecipado e aumento real das chances de cura. Cuidar da saúde não pode ficar para depois. A prevenção é um ato de amor consigo mesma e com sua família. O exame é rápido, seguro e pode salvar vidas. Nosso convite é simples: venha. Nós estamos aqui por você”, convoca Tatiane.