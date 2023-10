Secretaria de Educação abre Semana da Criança no Oratório Nossa Senhora Auxiliadora

“Ser criança é viver alegrias e pintar a vida com as cores do coração”. Foi com esta mensagem que a Secretaria Municipal de Educação iniciou a Semana da Criança, no Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Boa Vista.

A abertura das atividades, que acontecem até a próxima sexta-feira (6), contou com a presença do prefeito Robson Magela; da secretária municipal de Educação, Zulma Moreira; do padre Jonathan Costa; e da coordenadora do oratório, Vanessa Chagas, e equipe.

Com uma recepção bastante animada, os alunos e professores promoveram uma apresentação com muita música e alegria.

“Preparamos uma semana repleta de brincadeiras, lanches especiais e muita diversão para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, afinal, a semana é todinha deles. Está lindo ver todas as instituições decoradas. São momentos assim que ficarão marcados para sempre na vida dos pequenos”, ressalta a secretária Zulma Moreira.

A coordenadora Vanessa Chagas afirma que a programação contribui diretamente na aprendizagem e socialização das crianças. “Vamos promover gincanas, o dia do brinquedo, desfile brega, comemoração para os aniversariantes do mês, festa das cores e demais atividades, com 250 alunos de 6 a 17 anos. É um momento em que confirmamos como podemos tornar diferente, transformar para melhor, a vida dessas crianças e adolescentes”, afirma.

O prefeito Robson Magela destaca a união dos servidores da Secretaria Municipal de Educação em prol de um bem comum: a diversão das crianças.

“Fiquei imensamente feliz em poder participar da abertura desta semana voltada a um público que merece toda nossa atenção e carinho. É de enorme importância promover ações como essas nas escolas para que as crianças se sintam especiais, com todo carinho dedicado por nossas equipes”, reitera.