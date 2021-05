Secretaria de Educação define plano gradual para retorno das aulas presenciais

A retomada das aulas presenciais em Araxá será realizada de forma híbrida, gradual e opcional enquanto durar o estado de calamidade em saúde pública no município. Com o objetivo de prevenir a transmissão do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Educação definiu um plano com etapas e revezamento para que os alunos voltem a frequentar as unidades de ensino. Medidas sanitárias e práticas pedagógicas serão implementadas para que o retorno assegure a aprendizagem dos estudantes.

Dentre outras medidas, o documento estabelece que o tempo máximo de permanência do aluno na escola deverá ser inicialmente de três horas e pais ou responsáveis deverão assinar um termo de responsabilidade antes do retorno às atividades presenciais, que deverá contemplar o respeito às medidas de prevenção à Covid-19 dentro e fora de casa.

Alunos e funcionários também deverão levar seus próprios copos ou garrafas de água de uso individual, que deverão ser higienizadas diariamente em domicílio.

Cada escola deverá se organizar por grupos de até 10 alunos por sala, podendo ser ampliado desde que respeitado o distanciamento de no mínimo 2 metros entre os alunos e respectivas carteiras. O professor deve ministrar a aula sempre com o uso de máscara e permanecer o mais próximo ao quadro, evitando aproximação com o aluno da primeira carteira.

As turmas serão divididas em subgrupos e será escalonado os dias, horários ou turnos de presença de cada um deles, sendo respeitada a capacidade máxima das salas.

A secretária Zulma Moreira explica que o plano municipal não tem uma data específica para retorno. “Inicialmente, trabalhamos com o retorno das aulas da rede municipal de educação no próximo dia 1º de julho, de acordo com a decisão do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 realizada na última semana. Porém, ainda dependemos da avaliação do avanço da doença na cidade”, diz a secretária.

“Os municípios de toda a região estão preocupados com o crescimento de casos positivos de Covid-19 nos últimos dias e a Administração Municipal está monitorando a situação. De qualquer forma, estamos preparados para o retorno das aulas presenciais com o máximo de segurança possível”, ressalta.