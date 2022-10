Secretaria de Educação renova concessão da TV Araxá Educa

A Secretaria Municipal de Educação, com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá (CMDCA), renovou a concessão da TV Araxá Educa por mais quatro meses. O projeto que oferece videoaulas em canal aberto 24 horas foi repaginado e chega com novidades para fortalecer e promover o ensino e aprendizagem na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, diz que a TV Araxá Educa se consolidou como um ambiente virtual de aprendizagem que complementa o conteúdo oferecido pelos professores dentro da sala de aula. “A linguagem usada na programação comunica muito bem com o aluno, se tornando mais uma fonte de conhecimento, uma complementação ao estudo institucionalizado da escola”, reforça.

A nova programação inclui conteúdo de educação, meio ambiente, saúde, entretenimento e cultura, além de campanhas de utilidade pública e institucionais e projetos educacionais.

A TV Araxá Educa é transmitida pelo canal aberto 12.2 desde novembro de 2021 e possui 24 horas de programação. Atualmente, Araxá é a única cidade da região a contar com um canal aberto educativo.