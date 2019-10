Secretaria de Fazenda anuncia escala de pagamento para outubro e quitação integral do 13º/2018

A escala de pagamento dos servidores do Executivo para o mês de outubro foi definida nesta terça-feira (1º/10) pela Secretaria de Estado de Fazenda. O órgão também informa que será depositada a última parcela do 13º de 2018, que não foi honrado pelo governo anterior.

Escala

O calendário do mês de outubro para o pagamento dos salários ficou definido da seguinte forma:

1ª parcela: 10/10;

2ª parcela: 24/10.



Os critérios adotados são os mesmos dos meses anteriores:

Na primeira parcela, serão depositados até R$ 3.000 para os servidores da Segurança Pública e da Saúde. Para os demais servidores, serão depositados até R$ 2.000;

Na segunda parcela, serão depositados os valores restantes para todos os servidores.

Décimo terceiro

Em 21 de outubro, será paga a nona e última parcela do 13º salário de 2018. A antecipação de dois meses só foi possível graças à organização do fluxo de caixa e aos esforços deste governo, que busca reequilibrar as contas públicas. Portanto, em vez de ser pago em 11 parcelas, como previsto inicialmente, o 13º não honrado pela gestão anterior será quitado integralmente em nove parcelas para 100% do funcionalismo (ativos, aposentados e pensionistas).