Secretaria de Saúde apresenta ações e investimentos em Audiência Pública

A Câmara Municipal de Araxá realizou, na tarde desta quarta-feira (27), uma audiência pública para a apresentação da prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao primeiro quadrimestre de 2025.

A reunião foi conduzida pelo secretário municipal de Saúde, Rubens Miranda, e pelo vice-presidente da Mesa Diretora, vereador Jairinho Borges. Também participaram vereadores, assessores, profissionais da saúde, servidores públicos, imprensa e membros da comunidade.

Na abertura, o secretário detalhou os montantes e as fontes de recursos no período, incluindo transferências do Ministério da Saúde e do Governo de Minas. Ele também explicou os fluxos dos instrumentos de planejamento do Sistema Único de Saúde, que englobam o Plano Municipal de Saúde, com duração de quatro anos; a Programação Anual de Saúde; o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), apresentado três vezes ao ano; e o Relatório Anual de Gestão (RAG).

A subsecretária de Saúde, Samira Alessandra Reis, apresentou os principais destaques do quadrimestre, entre eles: intensificação das ações de combate à dengue durante o período chuvoso, ampliação da vacinação com atendimentos noturnos nas Unidades Unileste e Uninorte, avanços na implantação do Posto Avançado de Coleta Externa para ampliar o acesso à doação de sangue, abertura da licitação para construção da sede própria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), fase final da reforma da Unidade Uninordeste e a realização da Campanha de Vacinação nas Escolas.

Em seguida, cada setor da Secretaria foi apresentado por seus respectivos responsáveis. Foram relatadas as atividades realizadas, com apoio de fotos, gráficos e números de atendimentos, além da exposição das metas e ações previstas para 2025.

Na parte final da audiência, os vereadores puderam tirar dúvidas e fazer comentários. Entre os principais temas discutidos estiveram: transferências de recursos, atendimento psiquiátrico, atuação do programa “Mais Médicos” e adesão do município a outros programas federais, programação de cirurgias de catarata, proposta de reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e índices de faltas em consultas com especialistas e exames. Os parlamentares também destacaram o empenho dos servidores da Secretaria e a relevância do serviço prestado à população.

O relatório completo está disponível no site da Câmara Municipal: araxa.mg.leg.br.