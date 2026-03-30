Secretaria de Saúde convoca população para atualização de cadastros do SUS

A Secretaria Municipal de Saúde convoca a população a manter o cadastro atualizado na rede pública, especialmente neste período de início da campanha de vacinação contra a gripe. A medida é fundamental não apenas para agilizar o atendimento, mas também para atender às diretrizes do Ministério da Saúde e garantir o repasse de recursos, o envio de vacinas e a organização dos serviços no município.

Manter os dados corretos no sistema permite acesso facilitado a atendimentos, medicamentos e campanhas de imunização, além de evitar filas e inconsistências. A atualização também é essencial para que o município tenha informações precisas da população, o que impacta diretamente no planejamento das ações de saúde e no financiamento da Atenção Básica.

A atualização é simples, rápida e pode ser feita presencialmente na unidade de saúde mais próxima. Basta apresentar documento com foto, CPF, comprovante de endereço atualizado e, se possível, o Cartão do SUS.

Campanha de imunização contra a gripe



A orientação para atualização dos cadastros ganha ainda mais importância com o início da Campanha de Vacinação contra a Gripe 2026, que começou nesta segunda-feira (30) em Araxá. A imunização é considerada pelo Ministério da Saúde a forma mais eficaz de prevenir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus influenza.

Neste ano, a vacina é trivalente e protege contra os vírus A/H1N1, A/H3N2 e influenza B. A campanha segue até o dia 30 de maio, com meta de vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários, como crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores de áreas essenciais.

A vacinação está disponível nas unidades de saúde do município e, para receber a dose, é necessário apresentar documento com CPF, cartão de vacina e comprovante de endereço.

A coordenadora do setor de imunização, Érica Fonseca, destaca a importância da atualização cadastral.

“Antes de procurar a vacina, é importante que a população verifique se o cadastro está atualizado. Isso garante mais agilidade no atendimento e evita contratempos. Nosso objetivo é proteger o maior número possível de pessoas, principalmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios. Por isso, pedimos que os grupos prioritários procurem as unidades de saúde o quanto antes”, orienta