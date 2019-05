Secretária de Saúde de Araxá integra a Comissão Técnica do Coaems-MG

A nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG) tomou posse nesta terça, 21, em Belo Horizonte. O órgão discute as ações e apresenta propostas para melhorar a assistência à saúde da população. A Secretária Municipal de Saúde, Diane Dutra, foi eleita para representar os secretários de 28 municípios da região do Triangulo Sul na Comissão Técnica do Cosems e agradece ao Prefeito Aracely de Paula que autorizou sua participação entendendo a importância desse trabalho para Araxá e região.

Diane informa que aceitou participar do Conselho pela vontade de fazer acontecer e buscar uma estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) de forma que consigam oferecer uma assistência à saúde com mais organização e resolutividade, mesmo diante das dificuldades financeiras do estado. Destaca ainda que é importante os secretários participarem, dividindo conhecimentos e experiências para conquistarem melhorias para a assistência à saúde da população. “Nossa união com embasamento legal e técnico, possibilita parcerias e fortalece a relação com a Secretaria Estadual de Saúde”.

A diretoria eleita para o biênio 2019/2021 tem como Presidente, o Secretário de Saúde de Taiobeiras, Eduardo Luiz da Silva e o vice-presidente é o Secretário de Saúde de Santana da Vargem, Hermógenes Vaneli. A solenidade contou com a presença do Secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral. O Conselho tem como meta trabalhar pela autonomia dos municípios, congregando os gestores municipais de saúde, promovendo intercâmbio de experiências e informações na formulação das políticas públicas de saúde que atendam às necessidades da população mineira.