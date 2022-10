Secretaria de Saúde e parceiros promovem ações de conscientização durante o Outubro Rosa; confira a programação completa

A Secretaria Municipal de Saúde realiza, até o final deste mês, diversas atividades alusivas à Campanha Outubro Rosa. A programação especial ocorre em diferentes pontos da cidade e tem como principal alertar e conscientizar o público feminino sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero.

Palestras, orientações na sala de espera, murais temáticos, divulgação da oferta de serviços e horário estendido para coleta de citologia são algumas das ações que acontecem nas Unidades Básicas de Saúde, nas Estratégias de Saúde da Família, em empresas parceiras e no Parque do Cristo (caminhada).

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, comenta sobre a importância da campanha e da participação da mulher araxaense. “A prevenção, detecção precoce e os cuidados com a saúde da mulher são ações que acontecem durante o ano todo, mas em outubro são intensificadas. Neste mês voltamos nossos esforços para levar atenção especializada e informações que salvam vidas. Sabemos que o câncer atinge crianças, jovens, adultos e idosos, e dessa forma, torna-se imprescindível um momento de reflexão e alerta”, afirma.

Sobre a campanha

Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama e é celebrado anualmente. Tem como objetivo, compartilhar informações sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a doença é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Para o Brasil, a estimativa foi de 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com um risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Esse tipo de câncer também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres do nosso país, com as maiores taxas de incidência estão nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja; alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região das axilas. O câncer de mama pode ser curado. Quanto mais cedo ele for detectado, mais fácil será curá-lo.

Programação

– Ações em todas Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família, com educação em saúde para os colaboradores e público feminino, oferta de serviços, entrega de brindes e orientações;

– Palestras em empresas parceiras;

– Horário estendido para coleta de citologia nas Unidades de Saúde. As interessadas podem ligar na unidade de ESF de referência para agendamento ou ir pessoalmente até um dos locais;

– 15/10 (sábado), Unisa: mutirão de mamografia. São 30 vagas disponíveis. Para mais informações, ligar para 3691-7003;

-15/10 (sábado), Casa do Pequeno Jardineiro: 14h às 15h30 – Dia da mulher ruralista, em parceria com Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, com palestra sobre a saúde da mulher;

17/10 (segunda), Anfiteatro da Câmara Municipal: 15h – Palestra em parceria com Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (Fama), com a pedagoga Mirthes Mirian, a assistente social Phamela Mayra de Resende Pereira e a psicóloga Tatiana Kodama – tema “Mulher de verdade – Autoestima e Sexualidade”;

– 27/10 (quinta), Parque do Cristo: 8h – Caminhada em parceria com a Fama, Ampara e demais parceiros.