Secretaria de Saúde esclarece contrato com novo estabelecimento para hospedagem de pacientes que tratam câncer em Barretos

A Secretaria Municipal de Saúde realizou uma reunião com vereadores da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Araxá, nesta sexta-feira (1º), para esclarecer recentes informações referentes à contratação de serviços de hospedagem e refeições a pacientes que tratam de câncer em Barretos (SP).

O encontro foi motivado por falsas informações veiculadas em grupos de WhatsApp de rompimento de contrato com a antiga pousada que era ponto de apoio aos pacientes de Araxá, o que não ocorreu.

Estiveram presentes a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, a Assessoria Jurídica da Prefeitura de Araxá, os vereadores Alexandre Carneiro de Paula e Leni Nobre, e a assessora Aline Rezende, representando o vereador Raphael Rios.

Na oportunidade, Cristiane Pereira esclareceu que o novo ponto de apoio foi definido por meio de processo licitatório e os pacientes estão sendo informados de forma presencial quando vão buscar a autorização da viagem no posto do Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A reunião apresentou detalhes do edital, todo o trâmite da licitação e os resultados das visitas técnicas realizadas, esclarecendo qualquer dúvida e assegurando a integridade do processo, no qual uma nova pousada para pacientes oncológicos foi a vencedora por atender todos os requisitos.

De acordo com a secretária, a pousada que recebia os pacientes também participou desse processo licitatório, mas foi desclassificada devido à ausência de documentação obrigatória, conforme especificado no edital.

“O contrato com a pousada anterior se encerrou ontem (quinta-feira, 30 de novembro), e os proprietários estão mobilizando pacientes para contestar a decisão. Diante das acusações infundadas e da gravidade dos áudios circulados, convocamos essa reunião para esclarecimentos. É importante enfatizarmos a transparência do processo licitatório, a validade da escolha do novo estabelecimento e a impossibilidade da pousada anterior de continuar o contrato. Já fizemos a visita técnica no novo local que oferece uma estrutura satisfatória para todos que necessitam”, reforça.