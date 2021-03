Secretaria de Saúde presta contas em Audiência Pública na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Araxá realizou uma Audiência Pública para prestação de contas do 3º Quadrimestre de 2020, da Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira (3), A Mesa foi composta pelo presidente do Legislativo, vereador Raphael Rios, e pela secretária de Saúde, Diane Dutra. Parlamentares e servidores da Prefeitura também participaram da sessão no Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto.

De acordo com os dados apresentados, 24,11% de recursos próprios do município foram aplicados na Saúde, conforme a Lei Complementar 141/2012 (mínimo constitucional de 15%). “Foi um ano extremamente atípico e sacrificante. Por causa da pandemia tivemos que suspender serviços e realocar profissionais”, afirma Diane.

Sobre o Plano de Cargos e Salários para os servidores da Saúde, a secretária afirmou que é uma das metas da pasta, e que os estudos para sua efetivação estão adiantados.

A equipe da técnica da Secretaria Municipal de Saúde apresentou relatórios detalhados sobre as áreas de Atenção Primária de Saúde, Farmácia Municipal, Fisioterapia, Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar, Câmara Técnica, Centro de Testagem e Aconselhamento, Saúde do Trabalhador, Vigilância Ambiental, Sanitária e Epidemiológica, Transporte Laboratório, Saúde Bucal, Auditiva e Mental, entre outros.

No final da Audiência, os vereadores presentes fizeram questionamentos e sugestões à secretária e demais profissionais.

Uma nova Audiência Pública será realizada nesta quinta-feira, novamente com a presença da secretária Diane Dutra. O assunto a ser tratado será exclusivamente sobre a Pandemia da Covid-19 e as ações promovidas pela Prefeitura de Araxá no enfrentamento ao Novo Coronavírus.

Reuniões sem público

As sessões na Câmara estão sendo realizadas sem a presença de público em decorrência da Pandemia. A comunidade pode acompanhar o trabalho dos vereadores pelo canal da Câmara Municipal no YouTube (youtube.com/camaramunicipaldearaxa).