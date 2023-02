Secretaria de Saúde promove capacitação para profissionais de Enfermagem da Rede Municipal

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem do Município nesta quinta-feira (9). No curso, os profissionais foram orientados sobre a utilização do novo curativo que será utilizado na Rede Municipal de Saúde, o Aquacel AG.

De acordo com a secretária Cristiane Gonçalves Pereira, o objetivo da Gestão Municipal é oferecer um serviço de qualidade na saúde pública de Araxá. “Nós adquirimos esse novo curativo para melhor atender toda a população e com essa capacitação também conseguimos colaborar para a qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais da saúde”, completa.

A coordenadora das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araxá, Carla Alves Constant, ressalta que o Município adquiriu um material de qualidade para atender a população. “Estamos capacitando a equipe de enfermagem e orientamos sobre a utilização do novo curativo que é o melhor do mercado e será utilizado em todos os pacientes com feridas crônicas”, explica.

O Aquacel AG trata-se de um curativo antimicrobiano impregnado com prata, macio e estéril. Esse curativo absorve grandes quantidades de líquido e bactérias das feridas e cria uma camada de gel macio e coeso, que se conforma intimamente à superfície da ferida, mantendo um ambiente úmido que ajuda na remoção de tecido da ferida.