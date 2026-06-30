Secretaria de Saúde realiza mutirão de vacinação noturna nesta quarta-feira (1º)

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá realiza, nesta quarta-feira (1º), um mutirão de vacinação noturna na Unicentro. A ação será realizada das 17h às 20h e é aberta para toda a população. Durante o atendimento, estarão disponíveis todos imunizantes do calendário vacinal, incluindo a vacina contra a gripe.

De acordo com a coordenadora das Estratégias de Saúde da Família, Natália Lima, a iniciativa busca facilitar o acesso à imunização, especialmente para quem não consegue comparecer às unidades de saúde durante o horário convencional.

“Com a chegada do período de frio, aumentam os casos de síndromes respiratórias. Por isso, é importante ampliar o acesso da população à vacinação e oferecer oportunidades para que as pessoas coloquem o cartão de vacina em dia, principalmente quem trabalha durante o dia. É fundamental que todos estejam imunizados para garantir a proteção contra diversas doenças”, destaca Natália.

Para receber a vacina, é necessário apresentar cartão de vacina, documento com foto e cartão do SUS.

Serviço



Mutirão de vacinação noturna

Data: quarta-feira, 1º de julho

Horário: 17h às 20h

Local: Unicentro – Avenida Dâmaso Drummond, 275 – Vila Guimarães

Vacinas: todas as vacinas do calendário vacinal

Documentos necessários: cartão de vacina, documento com foto e cartão do SUS