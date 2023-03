Secretaria de Saúde reforça importância da mamografia; exame é ofertado gratuitamente na Rede Municipal

Para promover a saúde e a prevenção, realizar o diagnóstico, tratar a lesão e reabilitar pacientes, Araxá oferece uma série de ações que garantem à mulher o acesso aos serviços no controle do câncer de mama. Com o objetivo de incentivar a detecção precoce no Mês da Mulher, a Prefeitura de Araxá disponibiliza exames de mamografia gratuitos na Unidade Integrada de Saúde (Unisa).

A mamografia é a forma mais eficiente para a detecção de câncer de mama. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Em média, são realizados 200 exames por mês. Além disso, o Município também oferta coleta de citologia (papanicolau), utrassom (transvaginal, mama, obstétricos), teste rápido (sífilis, HIV, hepatites B e C), exames laboratoriais, entre outros.

A mamografia deve ser agendada com a enfermeira responsável pela Equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) que presta assistência próxima à residência da paciente. A mulher deverá procurar pessoalmente a unidade de referência para ser realizado o cadastro no sistema e receber as orientações para realizar o exame.

Para marcar o exame, a paciente deve levar o CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS e a solicitação do exame de mamografia feita por um médico ou enfermeiro. Se residir próximo à Unisa, poderá realizar o agendamento pessoalmente com o pedido em mãos e cadastro no sistema, emitido pelo profissional de saúde na unidade de saúde.

De acordo com a referência em Saúde da Mulher, Tatiane Samanta, as equipes de ESFs abordam o tema, orientam sobre a importância de realizar a mamografia, bem como outros cuidados com a saúde para prevenir o câncer de mama, como a prática de atividade física e alimentação saudável.

“A mamografia é a melhor forma de descobrir o câncer de mama antes que seja detectável pelo exame clínico. Ela continua sendo o principal meio de prevenção contra o câncer de mama e deve ser feita anualmente pelas mulheres. Em Araxá a procura pela mamografia está baixa. Não temos demanda reprimida, pelo contrário, temos vagas remanescentes”, reforça.